06 ноября 2012, 10:46

Москвичи жалуются на некачественный асфальт и лужу у подъезда

Читатель М24.RU Сергей жалуется на большую лужу по адресу улица Живописная дом 13, корпус 1, подъезд 6. Он отмечает, что она образуется даже после небольшого дождя.

Сергей сообщает, что дорогу у подъезда заасфальтировали, но сделали это некачественно, воде некуда уходить. Лужа перед подъездом мешает проходу жителей к трамвайной остановке. Им приходится делать большой крюк, так как справа и слева от дома 13, корпус 1 находятся закрытые территории детского сада и школы.

