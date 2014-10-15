Актриса Римма Маркова попала в больницу

Актриса Римма Маркова госпитализирована

Во вторник 14 октября актриса Римма Маркова попала в ГКБ им. Боткина с экстренным хирургическим диагнозом, сообщает телеканал "Москва 24".

В больницу Маркову привезла бригада скорой помощи. Актрису положили в реанимационное отделение и начали срочное лечение.

Сейчас Римме Васильевне стало лучше, ее состояние стабильно, добавил Алексей Хрипун. Маркова продолжит лечение в хирургическом отделении больницы.

Римма Васильевна Маркова родилась в 1925 году. Актриса снимается в кино с 1957 года. Маркова сыграла в нескольких десятках картин, среди которых "Родня", "Покровские ворота", "Каждый охотник желает знать…", "Гардемарины, вперед!", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Утомленные солнцем-2" и другие.

В 1995-1996 годах Римма Маркова снялась в паре с актрисой Нонной Мордюковой в нескольких социальных телевизионных роликах под общим названием "Русский проект" на ОРТ.