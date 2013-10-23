В Зарайске откроется филиал Театрального музея имени Бахрушина

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре Зарайска откроется филиал Театрального музея имени Бахрушина. Также была разработана концепция многофункционального филиала – он будет представлять собой арт-центр. Город выбран не случайно - он является родиной основателя музея, знаменитого мецената Алексея Бахрушина.

Кроме того, дирекцией музея будет проведен ребрендинг - название будет изменено на "Национальный музей театра".

В музее установят 100 витрин: 50 из них будут заполнены старинными дарами, остальная половина будет пустой, специально для современных дарителей.

"Таким образом мы хотим объединить Станиславского и Табакова", - сообщил директор музея Дмитрий Родионов.

25 ноября 1913 Алексей Бахрушин подарил свою коллекцию Императорской коллегии наук, а ныне Российской академии наук. В честь 100-летия со дня события музей планирует объединить дарителей тех лет и их современников.