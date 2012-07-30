Осуждены мошенники, похитившие 2,3 млн рублей из войсковой части

ИТАР-ТАСС

Бухгалтер подмосковной войсковой части 02014 и капитан запаса признаны виновными в совершении преступления по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как уточняется на сайте Следственного комитета РФ, приговора был вынесен помощнику командира войсковой части по финансово-экономической работе, начальнику финансовой службы (главному бухгалтеру), старшему лейтенанту Алексею Кузнецову и капитану запаса Сергею Скворцову.

Следствием и судом было установлено, что в январе 2006 года Скворцов договорился с прибывшим на должность заместителя главного бухгалтера Кузнецовым о хищении из кассы денежных средств. Злоумышленники составили подложные авансовые отчеты с фиктивными чеками на закупку товаров для воинской части. Таким образом они похитили более 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, Кузнецов изъял фиктивные документы из дел финансовой службы и изготовил подложную кассовую книгу, которую предоставлял ревизорам при проведении проверок.

Суд приговорил Алексея Кузнецова к 5 годам колонии общего режима, а Сергея Скворцова - к 2 годам лишения свободы условно.