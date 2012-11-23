Призывной возраст предложили повысить до 19 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов намерен рассмотреть вопрос о повышении нижней планки призывного возраста до 19 лет. По его мнению, в 18 лет юноши еще не готовы к тяготам и лишениям военной службы.

"Я думаю, что при нынешних проблемах с личным составом армия рано или поздно придет к тому, что призывной срок будет увеличен. Мы, в свою очередь, будем готовиться к тому, чтобы рассмотреть этот вопрос на одном из заседаний комитета по обороне", - рассказал главный военный депутат России в интервью газете "Известия".

По его мнению, армии нужны прежде всего мужественные и зрелые ребята. "В 18 лет это еще не боец, а неокрепший организм. А в 19 лет — уже практически мужчина, причем не только физически, но и морально", - пояснил Комодоев.

Депутат рассказал, что в годы его службы на Черноморском флоте офицерам приходилось бороться с дефицитом веса у матросов-призывников. "И сейчас в каждой военной столовой есть отдельные столы для таких "недокормышей", где им дают двойную порцию. А в 19 лет проблем с весом нет практически ни у кого", - добавил он.

Кроме того, Комодоев отметил, что в 19 лет молодые люди с большей вероятностью успеют окончить школу и поступить в вуз. "Сейчас многие отправляются в армию прямо со школьной скамьи, а это в корне неправильно. Что касается верхней планки, то ее можно оставить прежней", - подчеркнул депутат.

Напомним, днем ранее широкое обсуждение вызвало предложение Комодоева увеличить срок службы в армии с одного года до полутора лет. По его мнению, одного года не хватает для хорошей подготовки военнослужащих. В ответ на это в Кремле заявили, что пока планов по увеличению срока службы у них нет.

