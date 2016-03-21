Количество уклонистов от армии в Москве сократилось на 45%

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Количество уклонистов от армии за два года сократилось на 45 процентов, сообщил военный комиссар Москвы Виктор Щепилов.

По его словам, осенью 2015 года медицинское освидетельствование прошли около 40 тысяч призывников Москвы, из них более 30 тысяч признаны годными и годными к военной службе с незначительными ограничениями. Таким образом, показатель годности к военной службе в прошлом году составил 77,4% процента, передает Агентство "Москва".

Всего в осенний призыв 2015 года в вооруженные силы РФ направлено более шести тысяч москвичей. Каждый второй из них имеет высшее или среднее профессиональное образование.

Ранее m24.ru сообщало, что Минтруд подготовил перечень профессий для альтернативной гражданской службы в 2016 году. В перечне есть 118 видов работ, которыми смогут заняться призывники, которые решат пройти альтернативную гражданскую службу. Такая возможность в этом году будет у пяти тысяч новобранцев.

Россияне, которых хотят проходить альтернативную службу, могут претендовать на такие позиции, как водитель, маляр, оленевод, врач, преподаватель, социальный работник, слесарь, повар, тракторист, почтальон, инженер и лаборант.

Разработчики проекта приказа сообщили, что предложения по перечням на 2016 год представили пять федеральных органов исполнительной власти и 73 региональных органа исполнительной власти.