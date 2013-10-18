Российская оборонка готова к производству тепловизорных прицелов

В России будут производить системы тепловизорных прицелов для армии

Специалисты российской оборонной отрасли готовы к серийному производству системы тепловизорных прицелов для армии, передает телеканал "Москва 24". Эти устройства позволяют бойцу безошибочно определить местоположение противника даже в полной темноте. Тепловизоры являются частью боевой экипировки нового поколения "Ратник" - целой системы современных средств защиты, связи и оружия.

Тепловизионному прицелу, который позволяет видеть в инфракрасном свете, обычный свет не нужен. Достаточно тепла, излучаемого телом. Вести огонь на поражение можно даже из укрытия, при нулевой видимости. Противника заметно, даже если он замаскирован листвой или одет в камуфляж, приводит телеканал слова советника гендиректора ЦНИИ "Циклон" холдинга "Росэлектроника" Олега Яковлева.

Сейчас приборы тестируют на термостойкость, ударопрочность и вибрацию, причем не только в лаборатории. Первую партию - три тысячи тепловизоров - уже продали в МВД, ФСБ, МЧС и зарубежным заказчикам.