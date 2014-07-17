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Оборона

17 июля 2014, 15:47

Число уклонистов от призыва в армию весной сократилось на 20%

армия призыв оборона солдаты уклонисты

Фото: M24.ru

Количество молодых людей, уклонившихся от весеннего призыва -2014 в армию, сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенанта Василия Тонкошкурова.

Так, в Минобороны насчитали 4,3 тысячи уклонившихся от службы против 5,2 тысячи в 2013 году. Также Тонкошкуров отметил, что количество тех, кто уклоняется от получения повестки, сократилось более чем на 9 тысяч человек.

Всего, по его данным генерал-лейтенанта, весной 2014 года были призваны и направлены в войска 154 тысячи призывников, что позволило выполнить задание, установленное указом президента РФ.

Стоит отметить, что за уклонение от военной службы предусмотрено наказание в виде штрафа (до 200 тысяч рублей), принудительных работ (до двух лет), ареста (на срок до шести месяцев) или лишения свободы (до двух лет).

Кроме того, Уголовный кодекс предусматривает наказание за уклонение от альтернативной службы: штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или арест на срок до шести месяцев.

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