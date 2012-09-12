Экс-министр обороны Павел Грачев попал в реанимацию

Павел Грачев. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший министр обороны России, генерал армии Павел Грачев доставлен в кардиореанимационное отделение госпиталя имени Вишневского.

"Грачев находится в 50-м отделении госпиталя", - сообщили "Интерфаксу" в справочной медучреждения.

Данные о состоянии здоровья экс-министра уточняются.

По одной из версий, знаменитый военачальник отравился, поев грибов, сообщает издание LifeNews со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным издания, версию об отравлении подтверждают и симптомы - головокружение, тошнота, высокое давление.

Павел Грачев участвовал в вооруженных конфликтах в Афганистане и Чечне. 19 августа 1991 года выполнил приказ комитета ГКЧП о введении войск в Москву, но затем высказал свое отрицательное мнение о плане силового захвата парламента России и встал на защиту Белого дома.

Пост министра обороны России Павел Грачев занимал с 1992 по 1996 год.