Количество призывников-уклонистов в Москве снизилось в 1,5 раза

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество москвичей, подлежащих призыву, но уклоняющихся от службы в армии, за последние 2 года снизилось в 1,5 раза, сообщил военный комиссар Москвы Владимир Регнацкий.

"Полтора-два года назад было 45 тысяч уклонистов, сейчас их 30 тысяч. То есть налицо тенденция к уменьшению", - заявил Регнацкий в ходе прямой телефонной линии с читателями газеты "Московский Комсомолец".

Осенний призыв в армию в России начался 1 октября. Согласно указу президента, в этом году на службу будут призваны 140 тысяч 140 человек.

Повестки получат на 15,4 тысячи меньше молодых людей, чем в весенний призыв, когда на военную службу было отправлено 155 тысяч 570 новобранцев. На альтернативную гражданскую службу будут призваны 300 человек.

Согласно статистике, сейчас медкомиссии признают негодными к несению военной службы более 30% призывников, а почти 70% призванных в армию юношей имеют ограничения по здоровью.