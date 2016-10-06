Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября 2016, 10:04

Политика

Армия пополнится 12 тысячами новобранцев из столичного региона

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Около 12,5 тысячи человек из Москвы и Подмосковья призовут в армию в этом году, сообщил Агентству "Москва" источник в Московской городской военной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что около 85 процентов призывников из столичного региона пройдут военную службу в Центральном федеральном округе. При этом около 6 тысяч призывников – это жители Москвы, а остальные 6,5 тысяч – из Подмосковья.

Ранее телеканал "Москва 24" сообщал о том, что в этом году изменились некоторые правила призыва в армию. В частности, теперь студенты колледжей и техникумов получат отсрочку на весь период обучения. Кроме того, ужесточены требования к психическому здоровью молодых людей.

Врачи будут оценивать склонность призывников к девиантному поведению, то есть любые отклонения от общепринятых норм. В военные комиссариаты уже направлены соответствующие методики.

армия осенний призыв оборона военнослужащие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика