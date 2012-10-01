1 октября в России начинается осенний призыв

Фото: ИТАР-ТАСС

1 октября в России начинается осенний военный призыв. Согласно указу президента РФ Владимира Путина в этом году на службу будут призваны 140 тысяч 140 человек.

По данным пресс-службы Министерства обороны РФ, повестки получат на 15,4 тысячи меньше юношей, чем в весенний призыв, когда на военную службу было отправлено 155 тысяч 570 новобранцев.

На альтернативную гражданскую службу будут призваны 300 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Военные отмечают, что в настоящее время идет увеличение числа контрактников. "К 2013 году численность контрактников возрастёт до 240 тысяч человек, а к 2017 году - до 425 тысяч", - отметил заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Василий Смирнов.

Изменится и порядок выплаты денежных пособий военнослужащим. В этом году выплаты будут производить на банковские карты, которые призывники получат на сборном пункте.

Генерал отметил, что на сегодняшний день медкомиссии признают негодными к несению военной службы более 30 процентов призывников, а почти 70 процентов призванных в войска юношей имеют ограничения по здоровью.

Для вопросов, которые возникают у призывников и их родителей открыта специальная "горячая линия". Операторы проконсультируют призывников по вопросам прав и обязанностей граждан, которые направляются на службу в войска, сообщает "Интерфакс". Также граждане смогут пожаловаться на нарушение прав призывников в военкоматах, на сборных пунктах и при прохождении медкомиссии.

Номер "горячей линии" - 8-800-700-8-800. Она функционирует с 9.00 до 18.00 по московскому времени.

Общественная палата открывает "горячую линию" в каждую призывную кампанию. Во время весеннего призыва поступили обращения более чем от 700 человек, которые жаловались на нарушение прав призывников при отправке в войска.

Родители призывников смогут присутствовать на сборных пунктах при отправке новобранцев в армию. Если родители не воспользуются этим правом, то сообщить о месте несения службы сможет сам призывник. Кроме того, военкоматы обязаны в недельный срок прислать родителям новобранца извещение о том, в какую часть юноша направлен для прохождения военной службы.