31 мая 2013, 11:44

Культура

Ленинскую библиотеку могут объединить с музеем архитектуры им. Щусева

В Москве подведены итоги конкурса на лучшую концепцию столичного "Музейного кластера" в районе Боровицкой площади, пересечения улиц Моховая и Знаменка, улицы Воздвиженка и Крестовоздвиженского переулка.

В рамках конкурса архитекторы предложили объединить Ленинскую библиотеку с музеем архитектуры имени Щусева. Проект архитектора Александра Зеликина и его коллег называется "Лещ" по первым буквам от Ленина и Щусева.

Выиграл в конкурсе проект студентов МАРХИ. Они предложили построить два пешеходных моста: один возведут вблизи Боровицкой площади, другой должен связать Гоголевский и Никитский бульвары.

Авторы еще одного проекта-победителя предлагают использовать в историческом центре интернет-технологии. На каждом здании в их проекте расположены QR-коды, с помощью которых можно скачать исторические справки о зданиях с фотографиями. Также архитекторы предложили создать смотровую площадку на крыше Ленинской библиотеки.

Всего на конкурсе были представлены 29 проектов. В настоящее время проекты авторов-победителей отправлены на рассмотрение в Минкультуры и правительство Москвы.

архитектура конкурсы проекты культурное наследие библиотека имени Ленина Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

