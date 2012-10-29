В ДК Русакова появятся двигающиеся перегородки и историческая надпись

Фото: ИТАР-ТАСС

Дом культуры имени Русакова, в котором находится театр Романа Виктюка, восстановят на основе исторических материалов, с учетом пожеланий, которые оставил архитектор Мельников в последние годы жизни.

Константин Мельников писал: "Вскрыть оконные проемы, заложенные кирпичом, в обеих сторонах боковых стен партера и крайних балконов зрительного зала… Восстановить надписи на фронтальных плоскостях висячих частей трех балконов по тем же фотографическим документам".

Так, в здании будут восстановлены окна, отреставрированы исторические стулья и появится историческая надпись "Профсоюзы-школа коммунизма". Кроме того, восстановят перегородки, которые будут опускаться, подниматься, меняя формат зала под разные спектакли и разное количество зрителей.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский рассказал, что на реставрацию здания будет потрачено более 150 миллионов рублей и примерно 350 миллионов потребуется выделить на оборудование театра.

"Есть договоренность с департаментом культуры о том, что здание будет готово к тому, чтобы можно было устанавливать оборудование, они проведут тендер на его закупку", – передает РИА Новости слова Кибовского.

Для подключения оборудования будут построены наружные сети. "Построят наружные сети, так как нужно добавить мощностей, чтобы подключить современное оборудование", – отметил глава департамента.

Реставрацией театра займется подрядная организация ООО "АМ-Строй". Здание планируется отреставрировать за 330 дней.

ДК имени Русакова – всемирно известный памятник архитектуры. Клуб был построен в 1927-1929 по проекту выдающегося архитектора-авангардиста Константина Мельникова. Здание по форме напоминает огромную шестеренку. Это первое в мире здание, где балконы зрительного зала вынесены наружу и находятся в трех зубцах-выступах. При строительстве клуба Мельниковым были применены прогрессивные для своего времени технологии: железобетонный каркас, система трансформируемых перегородок, стеклянные окна-стены в зрительном зале.

Здание Дома культуры было передано театру Виктюка в 1996 году, но в нем шли только репетиции, так как помещения нуждаются в ремонте. Здание находится на пересечении улиц Стромынка и Бабаевская.