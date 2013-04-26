В Москве перестанут строить дома "под старину"

Не нужно пытаться изображать, что мы живем 100 лет назад - Кузнецов

На месте снесенных построек, лучше возводить современные здания, которые органично впишутся в стиль района. Строить новые дома, пытаясь придать им старинный облик бессмысленно, рассказал в эфире "Москва FM" главный архитектор города Сергей Кузнецов.

"Делать похожие дома - совершенно бессмысленно. Лучше взять и спроектировать хорошее современное здание и не нужно пытаться изображать, что мы живем 100 лет назад", - отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что сохранение старинных домов очень важно. При этом желательно использовать те же материалы и средства, с использованием которых здание было построено.

"Сохранять очень важно. Если мы говорим о возможности восстановить ценный элемент застройки - восстановить именно в том виде, в каком он был, - отметил Кузнецов.- Без всяких отклонений, очень строго. Желательно из тех же материалов, и теми же средствами, которыми он строился в свое время".

Архитектор подчеркнул, что современные постройки могут быть разными. Новые здания не обязательно должны быть сделаны из стекла, быть светящимся и вызывающими.