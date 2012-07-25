Идеи для агломерации: музей вместо Кремля, курорт в новой Москве

ИТАР-ТАСС

В эти дни проходит пятый семинар на концепцию развития московской агломерации. На нем архитекторы выступают с новыми идеями для Большой Москвы, предлагают свои варианты размещения правительственных организаций, а также оценивают бюджет развития присоединенных территорий.

Команда российского архитектора Андрея Чернихова сказала, что освоение новых земель обойдется бюджету в 86 миллиардов евро. Французская команда архитектора Антуана Грюмбаха назвала цифру в два раза больше - 187 миллиардов евро.

Политолог Александр Морозов сказал "Известиям", что не считает эти суммы точными, так как Москва еще не решила финансовые противоречия с областью, кроме того, сумма может вырасти и в связи с подорожанием земли на новых территориях. Морозов считает, что названные суммы сильно не ударят по российскому бюджету. «Это не намного больше, чем цена Олимпиады в Сочи», - добавил он.

На пятом семинаре архитекторы детально обсудили вопрос размещения правительственных организаций. Так, французская команда Антуана Грюмбаха предложила "раскидать" все федеральные министерства по территории старой и новой Москвы. Например, Минтранс, Минкомсвязи и Минрегион коллектив предложил разместить в центре города в районе площади Трех вокзалов, министерство экономразвития, финансов, энергетики и таможню - в районе "Москва-Сити", Минобразование - у станции метро "Университет". А Минюст и прокуратуру французы хотят расположить вблизи МКАД. В качестве одной из площадок для российских властей французская команда назвала и микрорайон Курьяново. Кроме того, коллектив предлагает проложить новую ветку метро, которая пойдет от Трех вокзалов на юго-запад.

Испанский архитектор Рикардо Бофилл предложил построить комплекс зданий для федерального центра в районе Коммунарки на территории новой Москвы. Доминантой этого комплекса должен стать небоскреб, в котором должны разместиться московская и областная Думы и Госдума, а также Совет Федерации. Транспортную доступность Бофилл предлагает обеспечить за счет большого числа автобусов, способных перевозить до 80 тысяч человек в час. Он предлагает развивать эту территорию в связке Бутово-Коммунарка-Троицк.

ИТАР-ТАСС

Голландские архитекторы из мастерской ОМА предлагают перенести правительственные организации в новую Москву, создав правительственный центр, а территорию Кремля открыть для широкого доступа. «Мы предлагаем сделать Кремль обычным Эрмитажем. Когда правительство занимает недвижимость в самом лучшем месте - это непродуктивно»,- передает РИА Новости слова представителя мастерской. Он подчеркнул, что за счет продажи одного здания в центре Москвы, принадлежащего государственным органам, можно на территории новой Москвы построить четыре здания.



Российская архитектурная мастерская "Остоженка" предложила разместить парламентский центр на территории Зарядья. При этом глава бюро Александр Скокан уверен, что в Зарядье хватит места и для размещения парка. "Если мы серьезно относимся к парламенту и не считаем его пустым местом, ему нужно отвести важное место в столице, на реке", - говорит Скокан. Кроме того, Александр Скокан предложил разместить финансовый центр на месте "Экспоцентра" на Красной Пресне в Москве. По его словам, финансовый центр может войти в огромный кластер, к которому он отнес территорию делового центра "Москва-Сити", Киевского вокзала, Шелепихинской набережной, а также территорию Трехгорки и Дорогомилово. А на территории новой Москвы "Остоженка" предлагает создавать курорты. Скокан заявил, что на новых территориях есть потенциал для производства минеральной воды, которая по составу не отличается от воды в Карловых Варах и Ессентуках.

Власти Москвы объявили конкурс на разработку проекта концепции развития московской агломерации в начале 2012 года. В настоящее время в конкурсе участвуют девять коллективов. Лидерами по итогам предыдущих семинаров являются архитектурно-дизайнерская мастерская Чернихова, "Остоженка" и коллектив из Нидерландов ОМА.

Мастерская Чернихова делает акцент на выводе из Москвы всех промышленных предприятий и железнодорожных вокзалов. Присоединяемая территория, согласно их идее, должна развиваться на основе кластеров: образовательном, медицинском и других. Бюро ОМА предлагает создать на базе четырех московских аэропортов города-спутники с населением по 2,5 миллиона человек. А на трети территории новой Москвы архитекторы хотят создать национальный парк. "Остоженка" предлагает поделить новые территории на три функциональные части – зону стабилизации с плотной застройкой в окружении зелени, зону активного урбанистического развития и защитный аграрный пояс.

Заключительный шестой семинар развития московской агломерации состоится в августе, после него будут подведены итоги конкурса.