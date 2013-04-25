В Москве прошли слушания по реконструкции "Лужников"

В Хамовниках проходят слушания по вопросу реконструкции "Лужников"

В Хамовниках прошли общественные слушания по вопросу реконструкции "Лужников". Людей, прежде всего, беспокоили планы возвести на территории спорткомплекса отель, торговый и офисный центр, а также несколько кафе.

В свою очередь власти города заявили, что на такой кардинальной перестройке настаивает Международная федерация футбола – стадион готовят к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

На слушаниях было подчеркнуто, что проект реконструкции не предполагает высотного строительства и сносов. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что внешний облик "Лужников" сохранится, а изменения коснутся его внутреннего наполнения.

Въезд к комплексу планируется организовать с Третьего транспортного кольца, с Комсомольского проспекта и с набережной. Участок Лужнецкой набережной от Лужнецкого проезда до Третьего транспортного кольца расширят до 15 метров.

Согласно проекту, в "Лужниках" появятся гостиница, офисные и торговые павильоны, два международных центра вещания, спортивно-коммерческий комплекс, шесть павильонов столовых, Международный центр самбо и часовня. Также предусмотрены парковки для автобусов и автомобилей как болельщиков, так и спортсменов.

Модернизация "Лужников" начнется не раньше следующего года.

Всего на публичные слушания пришли около 700 человек. При этом мест всем желающим принять участие в обсуждении не хватило – люди стояли даже в проходах.