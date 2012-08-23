Развитие агломерации: Moscowllywood и авангард в "Москва-Сити"

ИТАР-ТАСС

Полгода назад десять архитектурных команд приступили к разработке концепции развития московской агломерации. За это время прошла серия семинаров, на которых команды сформулировали свои предложения для Большой Москвы.

Сегодня, 23 августа, завершил работу шестой заключительный семинар по развитию московской агломерации. На нем архитектурные команды, участвующие в конкурсе, имели последнюю возможность объяснить экспертам свое видение развития Большой Москвы и акцентировать внимание на преимуществах своих концепций.

Архитектор Андрей Чернихов на заключительном семинаре предложил превратить комплекс "Москва-Сити" в "остров русского авангарда". Он считает, что на территории делового центра можно построить нереализованные проекты Малевича, Ивана Леонидова и Эль Лисицкого. "Москва-Сити", по мысли архитектора, может рассматриваться и как место для размещения Федерального центра, пишут "Известия".

С не менее оригинальным предложением выступила французская команда архитекторов L'AUC. Архитекторы считают, что на новых территориях можно создать "аналог Голливуда", и даже придумали название – Moscowllywood. В нем может разместиться центр креативной индустрии, а также парк развлечений и искусственный пляж. На юге Троицка бюро предложило расположить университеты, исследовательские центры и студенческие кампусы.

Американская компания Urban Design Associates выступила с предложением построить на присоединенных территориях подземный железнодорожный вокзал, рядом с которым мог бы разместиться Федеральный центр, а также университет и больница. Архитекторы также считают необходимым "взять в кольцо" новую Москву, создав автодорогу по примеру МКАД.

Архитектурное бюро "Остоженка" на заключительном семинаре предложило разбить на месте Киевского вокзала бульвар, поезда дальнего следования перенаправить на Белорусский вокзал, а в Коммунарке создать мемориальный комплекс в память о жертвах политических репрессий. Архитекторы выступили против размещения Федерального центра в Коммунарке, поскольку в 1930-е годы там находился расстрельный полигон. Они по-прежнему настаивают на размещении правительственного центра в Зарядье.

Голландская архитектурная команда ОМА предложила расширить территорию аэропорта "Внуково" и сделать ее зоной безвизового режима. Представитель ОМА считает, что вблизи аэропорта могли бы разместиться несколько министерств, сообщает РИА Новости. Также бюро предложило ввести мораторий на строительство жилья в подмосковном Домодедово. Команда считает, что в спальных районах необходимо организовать места приложения труда. Кроме того, представители бюро выступают за перевод части министерств на территории, у которых уже есть доминирующая функция, совпадающая с функцией ведомства. Например, в Чертаново, где проживает очень много мигрантов, команда предлагает перевести Министерство труда, а на Рублевку - Министерство финансов.

22 августа на семинаре по развитию московской агломерации выступил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "На конкурс собрались лучшие урбанисты со всего мира. Независимым взглядом они оценили существующие проблемы и представили объективную картину… Это дало колоссальный стимул, мы все задумались, что делать и каким путем идти. Потому что от выбора этого пути зависит успех всех наших планов", – передает сайт столичного стройкомплекса слова заммэра. По его словам, все предложения, сформулированные на семинарах, будут проанализированы правительством Москвы и лягут в основу техзадания на мастер-план. Конкурс же на мастер-план Московской агломерации может быть объявлен уже в этом году.

Напомним, 14 августа впервые на тему расширения Москвы высказался президент Владимир Путин. Он провел совещание, посвященное будущему агломерации. На нем обсуждались организационные и экономические вопросы города, в том числе проблема эффективного использования финансовых средств. "Если люди не почувствуют для себя какого-то плюса в освоении новых территорий, в переезде, скажем, административных зданий на новые территории, то этот проект не имеет вообще никакого смысла. Смысл будет только тогда, когда люди почувствует для себя определенные плюсы", - сказал Путин. Итогом совещания стало поручение президента правительству к марту провести инвентаризацию зданий, которые занимают органы власти, определить участки, куда могут переехать чиновники, и доработать модель финансового обеспечения проекта.

Изменение границ Москвы вступило в силу 1 июля. В состав Москвы вошло 21 муниципальное образование Подмосковья, 19 городских и сельских поселений, входивших ранее в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья. Также к столице присоединилась часть территории Одинцовского и Красногорского районов.