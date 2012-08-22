Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

22 августа 2012, 16:41

Трещины появились на памятнике архитектуры – доме Мельникова

архитектура снос Архнадзор Дом Мельникова Константин Мельников конструктивизм

ИТАР-ТАСС

На внутренних стенах памятника архитектуры дома Мельникова появились трещины. Внучка архитектора Екатерина Каринская, живущая в доме, связывает появление трещин с подготовительными работами, которые продолжаются на стройплощадке, где в начале августа был разрушен дом Мельгунова. Памятник архитектуры расположен в 30 метрах от стройплощадки.

"Очень тревожно, что опасные процессы распространяются на окружающие дома уже после окончания активной фазы сноса. Это подтверждает обоснованность опасений специалистов, говорящих о сложной геологической обстановке на этом участке", - сказала РИА Новости координатор общественного движения "Архнадзор" Наталья Самовер.

Она добавила, что от дома Мельгунова (Арбат, 41) в настоящее время осталась только фасадная стена. На месте дома планируется построить многофункциональный комплекс.

Дом Мельникова был построен в 1927—1929 годах по проекту архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. Архитектор построил дом для себя и своей семьи. Дом является всемирно известным памятником архитектуры советского авангарда, он представляет собой два разновысоких вертикальных цилиндра, врезанных друг в друга. Дом находится на Кривоарбатском переулке, 10.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать