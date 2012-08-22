Трещины появились на памятнике архитектуры – доме Мельникова

ИТАР-ТАСС

На внутренних стенах памятника архитектуры дома Мельникова появились трещины. Внучка архитектора Екатерина Каринская, живущая в доме, связывает появление трещин с подготовительными работами, которые продолжаются на стройплощадке, где в начале августа был разрушен дом Мельгунова. Памятник архитектуры расположен в 30 метрах от стройплощадки.

"Очень тревожно, что опасные процессы распространяются на окружающие дома уже после окончания активной фазы сноса. Это подтверждает обоснованность опасений специалистов, говорящих о сложной геологической обстановке на этом участке", - сказала РИА Новости координатор общественного движения "Архнадзор" Наталья Самовер.

Она добавила, что от дома Мельгунова (Арбат, 41) в настоящее время осталась только фасадная стена. На месте дома планируется построить многофункциональный комплекс.

Дом Мельникова был построен в 1927—1929 годах по проекту архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. Архитектор построил дом для себя и своей семьи. Дом является всемирно известным памятником архитектуры советского авангарда, он представляет собой два разновысоких вертикальных цилиндра, врезанных друг в друга. Дом находится на Кривоарбатском переулке, 10.