В Домике Чехова расскажут о строительстве дворцов культуры в СССР

Фото: mayakovsky.museum

21 февраля музей Маяковского проведет в Домике Чехова лекцию о строительстве дворцов культуры в СССР. Онлайн-трансляцию занятия "Социальная утопия – 1: идеи и практика. Рабочие клубы" можно будет посмотреть на M24.ru.

Лекция о клубном строительстве в СССР станет частью цикла "Советская архитектура эпохи авангарда. Вехи, течения, мастера". Прочтет ее искусствовед Елена Лейтес.

В советские времена дворцы культуры возводили для того, чтобы заменить дореволюционные народны дома. Лектор расскажет о том, как выбирались формы клубов в ранний период их строительства, а также познакомит слушателей с дальнейшим развитием этой идеи.

Начало трансляции – в 19.00.

Трансляция завершена.