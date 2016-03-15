Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта 2016, 17:50

Культура

LIVE: как и зачем старые стены живут в новом городе

16 марта в Музее Москвы пройдет лекция "Китайгородская стена – защищать или защищаться? Жизнь исторических памятников в современном городе".

Реставраторы, используя чертежи и фотографии, стремятся восстановить исторический облик древних городских сооружений. Так исконный вид обрели Иверские ворота с часовней и Казанский собор на Красной площади. Но иногда сведения об первозданном виде строения отсутствуют.

Сейчас лишь часть Китайгородской стены и старинных зданий на территории Китай-города доступны для осмотра. О значимости этих культурных объектов и способах реставрации расскажет профессор Московского архитектурного института, специалист по истории архитектуры и искусства ХХ века Елена Овсянникова. Елена – внучка архитектора Николая Виноградова и пишет книги о Москве 1920-1930 годов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 16 марта в 19:00
  • Что: лекция о реставрации
  • Кто: Елена Овсянникова
  • Кому смотреть: москвичам

В ожидании трансляции смотрите:


Ссылки по теме


Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
архитектура реставрация культурное наследие Китай-город прямые трансляции Китайгородская стена Мослекторий история смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика