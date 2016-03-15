LIVE: как и зачем старые стены живут в новом городе

16 марта в Музее Москвы пройдет лекция "Китайгородская стена – защищать или защищаться? Жизнь исторических памятников в современном городе".
Реставраторы, используя чертежи и фотографии, стремятся восстановить исторический облик древних городских сооружений. Так исконный вид обрели Иверские ворота с часовней и Казанский собор на Красной площади. Но иногда сведения об первозданном виде строения отсутствуют.
Сейчас лишь часть Китайгородской стены и старинных зданий на территории Китай-города доступны для осмотра. О значимости этих культурных объектов и способах реставрации расскажет профессор Московского архитектурного института, специалист по истории архитектуры и искусства ХХ века Елена Овсянникова. Елена – внучка архитектора Николая Виноградова и пишет книги о Москве 1920-1930 годов.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 16 марта в 19:00
- Что: лекция о реставрации
- Кто: Елена Овсянникова
- Кому смотреть: москвичам
