LIVE: как и зачем старые стены живут в новом городе

16 марта в Музее Москвы пройдет лекция "Китайгородская стена – защищать или защищаться? Жизнь исторических памятников в современном городе".

Реставраторы, используя чертежи и фотографии, стремятся восстановить исторический облик древних городских сооружений. Так исконный вид обрели Иверские ворота с часовней и Казанский собор на Красной площади. Но иногда сведения об первозданном виде строения отсутствуют.

Сейчас лишь часть Китайгородской стены и старинных зданий на территории Китай-города доступны для осмотра. О значимости этих культурных объектов и способах реставрации расскажет профессор Московского архитектурного института, специалист по истории архитектуры и искусства ХХ века Елена Овсянникова. Елена – внучка архитектора Николая Виноградова и пишет книги о Москве 1920-1930 годов.

