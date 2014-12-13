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Москва 24

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Проекты

13 декабря 2014, 20:37

Кузнецов: Архитектурные объекты мирового уровня появятся в Москве к 2017 году

архитектура кризис проекты Сергей Кузнецов объекты мирового уровня

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Архитектурные объекты мирового уровня появятся в столице к 2017-2018 годам, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме. Это случится после того, когда будут реализованы важные градостроительные проекты.

"Я считаю, что мы многое сделали за последние два-четыре года. Правда, было мало строительства, шла реинвентаризация инвестконтрактов. И там не приходилось говорить об архитектуре или шедеврах. Акцент был сильно смещен на инфраструктурные стройки", - приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".

Главный архитектор также напомнил, что недавно было проведено несколько крупных архитектурных конкурсов. Например, были выбраны проекты парка "Зарядье", музея современного искусства и парка на Ходынском поле, а также проекты Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Политехнического музея и территории завода ЗИЛ.

По словам Сергея Кузнецова, результаты работы над этими проектами станут заметны в ближайшем будущем. "Всем этим проектам без году неделя. Они еще не имели никакого шанса стать физически воплощенными объектами. Сегодня эти проекты движутся. Мы движемся правильно, но сейчас рано говорить о подведении итогов. К шедеврам мирового уровня мы придем, когда реализуются те проекты, которые сейчас находятся в процессе строительства. Я думаю, что в 2017-2018 годах мы получим несколько объектов такого уровня", - подчеркнул Кузнецов.

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Он также отметил повышение уровня массового строительства. "То, что выходит массово, имеет очень приличный средний уровень, который заметно вырос. Я считаю это основным достижением нашей работы", - пояснил главный архитектор.

Кроме того, Кузнецов считает, что кризис может положительно сказаться на качестве архитектуры. "В кризис сложнее зарабатывать и растить практику, но при реализации проектов уходит спешка и суета, в проекты заказчики входят осознанно и с пониманием того, что они хотят сделать продукт", - резюмировал архитектор.

Напомним, что один из важнейших городских проектов - парк "Зарядье" планируют открыть ко Дню города 2017 года. Зона отдыха расположится на улицах Москворецкая и Варварка, владение 6 и владение 14, строение 1 и 2, а также на Москворецкой набережной. В настоящее время здесь ведутся работы по демонтажу конструкций гостиницы "Россия", а само строительство планируется начать в 2015 году.

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Зрители смогут прочувствовать атмосферу четырех воссозданных типов российского пейзажа: леса (березовая роща и сосновый бор), степи, тундры и болота. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

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