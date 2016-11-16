Затонувший корабль времен Римской империи найден у берегов Испании

Фото: ТАСС

Специалисты Каталонского центра подводной археологии у берегов Испании обнаружили древний корабль времен Римской империи, сообщает lavanguardia.com.

Судно находилось на глубине 40 метров, где оно пролежало многие столетия. О существовании этого корабля было известно ранее, но на такой глубине крайне сложно организовать исследования. И только недавно созданная специальная группа водолазов смогла погрузиться на подводной лодке Ictineu-3 в район нахождения затонувшего корабля.

В настоящее время специалисты занимаются изучением состояния судна, а также вещей, которые находились внутри.