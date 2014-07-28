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Бизнес

28 июля 2014, 12:01

На торги выставлено 18 помещений по программе "Доктор рядом"

аренда бизнес торги помещения Доктор рядом экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на торги 18 нежилых помещений на право льготной аренды по цене 1 рубль за квадратный метр. В них должны разместиться частные клиники по программе "Доктор рядом", сообщает пресс-служба ведомства.

Среди выставленных на торги объектов шесть находятся в СЗАО, три - в САО, по два объекта в Северо-Восточном, Западном и Юго-Западном округах, по одному объекту - на востоке и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде.

Площадь объектов варьируется от 118 до 742 квадратных метров. Практически все объекты расположены на первых этажах жилых зданий и имеют отдельные входы. Как рассказал глава департамента Геннадий Дегтев, с начала 2014 года реализовано на аукционах под частные клиники 8 помещений.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 7 августа, а по четырем объектам - до 28 августа 2014 года. Аукционы состоятся 13 августа и 3 сентября 2014 года.

Проект "Доктор рядом"

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Напомним, по проекту "Доктор рядом", медицинские кабинеты открываются на первых этажах домов. В каждом таком медучреждении должен быть врач общей практики, бесплатно принимающий граждан. Город готов предоставить нежилые помещения на условиях льготной аренды по 1 рублю за квадратный метр сроком на 20 лет.

Получить бесплатные консультации в медкабинетах можно по вопросам простудных заболеваний, повышенного давления, а также заболеваний в области гинекологии, урологии или хирургии. Кроме того, врач сможет выполнить перевязку и оценить состояние заживающей раны. При этом клиники будут оснащены сложной техникой. Пациенты смогут при желании сделать ЭКГ и флюорографию.

В настоящее время по программе "Доктор рядом" функционирует 4 клиники по адресам: проспект Защитников Москвы, дом 15; улица Фестивальная, дом 32, корпус 1; улица Героев Панфиловцев, дом 18, корпус 2; улица Ангарская, дом 45, корпус 1.

Как рассказал ранее Сергей Собянин, медкабинеты по программе "Доктор рядом" буду посещать до полумиллиона человек, это поможет немного разгрузить поликлиники.

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Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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