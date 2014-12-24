Ветхие памятники культуры могут разрешить приватизировать частникам

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Ветхие памятники, не использующиеся государством, культурными учреждениями или церковью, могут передать в аренду и разрешить приватизировать частными лицами. О такой инициативе на совместном заседании Госсовета сообщил министр культуры Владимир Мединский, передает корреспондент M24.ru.

"Нужно разработать план приватизации памятников, которые находятся в плачевном состоянии и не используются государством, культурными учреждениями или церковью", - заявил Мединский.

При этом сейчас уже вступил в силу закон, который позволяет Росимуществу не только сдавать ветхие памятники в аренду на 49 лет по ставке от одного рубля, но даже продавать их. Таких памятников в России более шести тысяч.

Однако окончательно оформлять права собственности будут только после восстановления и завершения реставрационных работ.

Напомним, с января 2012 года в Москве действует программа "Рубль за метр" в отношении ветхих исторических зданий. Они выставляются на аукцион, победитель которого получает здание в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за 1 квадратный метр в год. При этом инвестор должен за свой счет отреставрировать дом.

В рамках программы "Рубль за метр" уже проведено пять открытых аукционов, в аренду переданы 13 аварийных памятников.