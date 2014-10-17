С начала года в бюджет поступило 750 млн рублей налогов от аренды жилья

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

В этом году в качестве налогов за сдачу в аренду жилья в бюджет города поступило 750 миллионов рублей, сообщил Агентству "Москва" руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"Количество добросовестных налогоплательщиков в Москве неуклонно растет. Так, по состоянию на 1 сентября текущего года сумма налоговых поступлений от сдачи гражданами в аренду жилья составила 750 миллионов рублей, гражданами было подано 21,2 тысячи деклараций. Это почти на 50% выше показателей прошлого года", - подчеркнул Решетников.

Он также добавил, что за аналогичный период прошлого года жители города подали около 16,5 тысяч деклараций на сумму около полумиллиарда рублей.

Как ранее сообщало M24.ru, Мосгордума рассмотрит поправки в закон города Москвы "О патентной системе налогообложения", по которым стоимость патента на сдачу жилья в аренду изменится в зависимости от площади и местоположения.

Если поправки в закон будут приняты, то город дополнительно получит 600 миллионов рублей, новые правила вступят в силу с 1 января следующего года. Отметим, что сейчас патент стоит 5 тысяч рублей в месяц вне зависимости от площади или месторасположения.