14 июня 2013, 13:15

Экономика

Количество легально сдаваемых квартир в столице увеличилось на треть

Фото: ИТАР-ТАСС

За полгода количество москвичей, которые стали регистрировать договор аренды квартиры в Федеральной налоговой службе, увеличилось на треть. Об этом в интервью "Москва FM" заявила риэлтор Наталья Борзенкова.

"На сегодня 30% наших клиентов стали регистрировать договор аренды. Я думаю, что в будущем такой процент среди граждан будет только увеличиваться. Однако при этом нужно постоянно напоминать гражданам о плюсах и минусах нелегальной аренды жилья", – сообщила Борзенкова.

По словам эксперта, налог на объект недвижимости при заключении данного договора не такой высокий, как многие ожидают. В то время как за нелегальную сдачу квартиры в аренду владельцам грозят серьезные санкции вплоть до лишения свободы.

Ко всем плюсам можно добавить тот факт, что наличие зарегистрированного договора является подтверждением дохода при получении, например, ипотечного кредита.

Напомним, в Москве сдается более 300 тысяч квартир. Чаще всего квартиру без договора сдают в Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Центральном и Западном округах.

