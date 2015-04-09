"Елисеевский" магазин выставят на аукцион в течение двух месяцев

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

"Елисеевский" магазин на Тверской могут выставить на аукцион в течение одного-двух месяцев, сообщил глава департамента городского имущества Владимир Ефимов. Стоимость магазина составит не менее 2,5 миллиардов рублей, передает Агентство "Москва".

Ефимов отметил, что до 2035 и 2045 годов на помещения заключены договоры аренды под использование площадей под торговлю, что будет обременением к лоту. При этом в лот войдут и административные помещения, которые собственник сможет использовать по своему усмотрению.

Еще один важный момент – здание является объектом культурного наследия, поэтому его исторические интерьеры и фасад должны сохранить в неприкосновенности, добавил Ефимов.

В департаменте культурного наследия M24.ru подтвердили, что будут по-прежнему осуществлять надзор и охрану здания магазина.

"ЕЛИСЕЕВСКИЙ" Этот гастроном, основанный в 1901 году, считается самым первым в России. Назван в честь бывшего владельца Григория Елисеева. Магазин обрел свою популярность не только благодаря прекрасному выбору продуктов. Заходя в "Елисеевский", посетитель словно попадает во дворец: огромные хрустальные люстры в форме гроздьев винограда, мозаика на окнах, красное дерево. Легендарный магазин-дворец уже давно стал одной из ярчайших достопримечательностей Москвы.

Ранее сообщалось, что власти выставят на продажу "Елисеевский" магазин. Помещения общей площадью более пяти тысяч квадратных метров выставят на аукцион.

Пока все помещения находятся в аренде ОАО "Елисеевский магазин". Помимо основных торговых площадей, продаются также подвалы и вспомогательные помещения на верхних этажах здания.

Здание, где расположен знаменитый городской гастроном, находится на первой линии Тверской улицы, поэтому является привлекательным для использования в качестве объекта торговли.