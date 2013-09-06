Дом Федора Шаляпина отреставрирует новый владелец

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Департамент культурного наследия города Москвы намерен изъять у собственника дом, в котором в 1904-1907 годах жил Федор Ильич Шаляпин. Двухэтажный особняк по адресу 3-й Зачатьевский переулок, дом 3, охраняется государством как объект культурного наследия, однако его владельцем является частное лицо.

После двух проверок, проведенных 20 февраля и 10 июля 2013 года, представители Мосгорнаследия пришли к выводу, что памятник находится в аварийном состоянии и требует ремонтно-реставрационных работ. В доме течет крыша, появились сквозные трещины в кирпичной кладке, а безстекольные окна забиты фанерой.

Тверской районный суд города Москвы уже обязал собственника заключить с Мосгорнаследием охранное обязательство. Однако документ, который ведомство уже подготовило, до сих пор не подписан.

Как сообщает пресс-центр Мосгорнаследия, памятник требует безотлагательной реставрации и в связи с этим ведомство принимает комплекс мер по его изъятию с последующей продажей с публичных торгов. Новый владелец должен будет отреставрировать особняк за свой счет.

И.о. главы Москомнаследия Александр Кибовский уже не раз выражал свое беспокойство относительно памятника, о мерах по сохранению объекта Кибовский говорил еще 28 августа на пресс-конференции, посвященной уголовной ответственности за порчу объектов культурного наследия.