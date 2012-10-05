Два памятника культуры выставили на аукцион по аренде

Фото: ИТАР-ТАСС

СГУП (Специализированное государственное унитарное предприятие по продаже имущества города Москвы) назначил дату третьего аукциона на передачу в аренду объектов культурного наследия. В частные руки на 49 лет уйдут два старинных особняка.

Аукцион пройдет 16 ноября. На торги выставлены флигель городской усадьбы купца М.Н. Гусева на Большой Полянке, построенный в первой половине XIX века, и флигель городской усадьбы Чернцовой-Варгиных-Барановых, XVIII-XIX вв., на Пятницкой улице, сообщается на сайте СГУП.

В январе 2012 года правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в один рубль за квадратный метр в год. Льгота начнет действовать после того, как арендатор проведет реставрацию объекта.

В августе стало известно, что до конца года департамент культурного наследия Москвы намерен передать в аренду на льготных условиях 20 памятников архитектуры. На двух предыдущих аукционах на торги было выставлено пять зданий: "дом с кариатидами" (дом крестьянина Сысоева) в Печатниковом переулке, городская усадьба В.Ф. Колесникова - Саргиных - М.Е. Шапатиной на Таганской площади, усадьба Морозовых, жилой дом Баулина на Николоямской улице и городская усадьба архитектора Константина Буссе в Подсосенском переулке, отмечает РИА Новости.

Договор аренды заключается на 49 лет. Срок ввода объекта в эксплуатацию арендатором должен составить не более пяти лет.