Аренда земли на 10 тысячах столичных объектов неоформлена

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве выявлено более 10 тысяч объектов недвижимости с неоформленными земельными отношениями. Как рассказал журналистам глава департамента земельных ресурсов города Владимир Ефимов, это в первую очередь, небольшие строения коммунальной сферы - котельные, тепловые подстанции и так далее.

"В большинстве случаев арендатор оформлял документы на участок под строительство, но позже по каким-то причинам не подписывал документы на использование на этой земле построенного объекта", - пояснил Ефимов.

Чиновник также добавил, что сейчас с такими арендаторами заключаются договоры с учетом того, что они должны будут заплатить налоги за весь срок неоформленного использования участка.

Правда, нередко принуждать собственников к оформлению документов приходится через суд, добавил Ефимов.