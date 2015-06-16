Фото: faceook.com/pages/Особняк-Рябушинского-Арх-Шехтель-1900г-Дом-Горького

27 июня в особняке Рябушинского пройдет вечер русского модерна. В рамках мероприятия пройдет лекция архитектора и писателя Питера Келлоу "История ар-нуво: Россия и Запад", концерт музыки эпохи ар-нуво, выставка архитектурных фотографий, а также фуршет.

Кроме того, организаторы обещают провести конкурс на самый интересный костюм вечера. Дресс-код мероприятия – вечерний стиль с уклоном в ар-нуво.