16 июня 2015, 14:51

Культура

В особняке Рябушинского пройдет вечер русского модерна

Фото: faceook.com/pages/Особняк-Рябушинского-Арх-Шехтель-1900г-Дом-Горького

27 июня в особняке Рябушинского пройдет вечер русского модерна. В рамках мероприятия пройдет лекция архитектора и писателя Питера Келлоу "История ар-нуво: Россия и Запад", концерт музыки эпохи ар-нуво, выставка архитектурных фотографий, а также фуршет.

Кроме того, организаторы обещают провести конкурс на самый интересный костюм вечера. Дресс-код мероприятия – вечерний стиль с уклоном в ар-нуво.

Место: Особняк Рябушинского, Малая Никитская улица, дом 6/2

Время: 27 июня, 18.00

Цена: 3500 рублей

