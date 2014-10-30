Большой путеводитель по Большому фестивалю мультфильмов

С 30 октября по 10 ноября пройдет Большой фестиваль мультфильмов. В Москве покажут почти 400 фильмов из 20 стран мира, устроят мастер-классы по создают мультиков и даже проведут тематические вечеринки – например, посвященные Хэллоуину и Шекспиру. Мы составили путеводитель по одному из главных анимационных событий города.

Что смотреть

Отечественные премьеры

В этом году на фестивале покажут сразу пять программ новых российских мультфильмов. В подборки вошли детские и взрослые, серьезные и смешные, философские и артхаусные картины. Многие из анимационных лент, созданных нашими соотечественниками за последний год, уже успели заработать призы на престижных российских и международных фестивалях.

"Мой личный лось" Леонида Шмелькова

Почему интересно : получил приз Берлинале как лучшая короткометражка : получил приз Берлинале как лучшая короткометражка Когда смотреть: в подборке "Немного о себе" (12+) 1 ноября в 19.00 в Центре документального кино, 4 ноября в 19.00 в "Ролане", 5 ноября в 19.00 в "Факеле", 7 ноября в 19.00 на "Фабрике"



Фото: multfest.ru

У рисованного мальчика Миши есть мечта – увидеть живого лося. Миша рыбачит с папой, любуется пингвинами, проводит время на даче, а вот заветное животное все никак не встречает. Впрочем, лось вроде бы постоянно где-то рядом, и мальчик уверен, что вот-вот с ним столкнется.

"Мы не можем жить без космоса" Константина Бронзита

Почему интересно : фильм номинанта на "Оскар" Константина Бронзита. Получил приз на анимационном фестивале в Оттаве : фильм номинанта на "Оскар" Константина Бронзита. Получил приз на анимационном фестивале в Оттаве Когда смотреть: в подборке "Мы не можем жить без космоса" (12+) 4 ноября в 19.00 в Центре документального кино, 6 ноября в 19.00 в "Ролане", 8 ноября в 19.00 в "Факеле", 9 ноября в 19.00 на "Фабрике"



Фото: multfest.ru

Космос для героев мультика – вся жизнь. Два друга мечтают о полете за пределы Земли и упорно идут к своей цели. Как складываются их отношения и тернист ли путь к заветной идее? Об этом и расскажет анимационный фильм Константина Бронзита. Кстати, другая короткометражка этого режиссера, "Уборная история – любовная история", в 2009 году стала номинантом "Оскара". А еще Бронзит снял полнометражный мультик "Алеша Попович и Тугарин Змей".

"Кроме любви" Данилы Багновского и Карена Тарзяна

Почему интересно : анимационный клип на песню "Кроме любви" группы Lumen : анимационный клип на песню "Кроме любви" группы Lumen Когда смотреть: в подборке "Как Вова президента спасал" (12+) 2 ноября в 19.00 в Центре документального кино, 5 ноября в 19.00 в "Ролане", 6 ноября в 19.00 в "Факеле", 8 ноября в 19.00 на "Фабрике"



Кадр из клипа

Клип Lumen на песню "Кроме любви" - это настоящая анимационная короткометражка, выполненная в технике stop motion. История, рассказанная за три с лишним минуты, получилась трогательной и качественной.

"Брут" Светланы Филипповой

Почему интересно : рисованная углем экранизация одноименного рассказа Людвига Ашкенази : рисованная углем экранизация одноименного рассказа Людвига Ашкенази Когда смотреть: в подборке "Язык любви" (16+) 3 ноября в 19.00 в "Ролане", 4 ноября в 19.00 на "Фабрике", 6 ноября в 21.00 в Центре документального кино, 7 ноября в 19.00 в "Факеле"



Фото: multfest.ru

Мультик создан по мотивам произведения Людвига Ашкенази, в котором идет речь о немецкой овчарке по имени Брут. Философская лента расскажет о привязанности, переменчивости людских чувств и искренности. Мультик интересен и своей техникой - он нарисован углем.

"День медведя" Оксаны Холодовой

Почему интересно: трогательная история про маленькую девочку и большого медведя трогательная история про маленькую девочку и большого медведя Когда смотреть: в подборке "Сказки детского мира" (6+) 3 ноября в 16.00 на "Фабрике", 4 ноября в 15.00 в "Факеле", 8 ноября в 17.00 в "Ролане", 9 ноября в 15.00 в Центре документального кино



Фото: multfest.ru

Трогательный мультик о том, как крошка Лиза боялась медведя. Рисованная история взаимоотношений маленькой девочки и большого мишки создана по мотивам сказки Яльмара Бергмана "До чего же люди трусливы".

Победители международных фестивалей

На Большом фестивале мультфильмов покажут четыре программы победителей престижных анимационных фестивалей. Подборки составлены без учета жанров картин, так что на каждом показе можно будет увидеть как экспериментальные мультики, так и более традиционные.

"Страна кроликов" Аны Неделькович, Сербия

Когда смотреть : в подборке "Симфония №42" (18+) 1 ноября в 19.00 в "Ролане", 2 ноября в 19.00 в "Факеле", 4 ноября в 21.00 в Центре документального кино, 7 ноября в 21.00 на "Фабрике"

Фото: multfest.ru

История о неведомом государстве Кроликленд, где живут счастливые розовые существа с дырками вместо мозгов в головах. В их обществе царит демократия, и, что бы ни происходило, обитатели Кроликленда остаются радостными и довольными.

"Свадебный торт" Виолы Бэир, Германия

Когда смотреть : в подборке "Бумажный мир" (16+) 2 ноября в 19.00 на "Фабрике", 4 ноября в 19.00 в "Факеле", 7 ноября в 19.00 в "Ролане", 8 ноября в 21.00 в Центре документального кино

Фото: multfest.ru

"Вкусный" мультик про марципановые фигурки со свадебного торта, которые ожили и решили устроить собственное бракосочетание. Поначалу все идет гладко – ребята находят компромиссы и улаживают свои проблемы. Но постепенно их споры становятся все жестче. Мультик сделан в 3D.

"Мадемуазель Кики и Монпарнас" Амели Харрольт, Франция

Когда смотреть : в подборке "Дождливые дни" (16+) 1 ноября в 19.00 в "Факеле", 2 ноября в 19.00 в "Ролане", 3 ноября в 21.00 в Центре документального кино, 4 ноября в 21.00 на "Фабрике"

Фото: multfest.ru

На экране оживет неосмотрительная муза авангардистов XX века по имени Кики. Сначала дама была натурщицей, а потом и сама превратилась в художницу и светского карикатуриста.

"Автобусные истории" Тали, Канада

Когда смотреть: в подборке "Прикосновения" (18+) 1 ноября в 17.50 на "Фабрике", 3 ноября в 19.00 в "Факеле", 7 ноября в 21.00 в Центре документального кино, 8 ноября в 19.00 в "Ролане"

Фото: multfest.ru

Главная героиня – водитель школьного автобуса. На эту работу ее привела мечта всю жизнь путешествовать по деревенским дорогам. Правда, оказывается, что целыми днями крутить руль достаточно утомительно и тяжело. В итоге вместо идеализированного приключения девушка получает ежедневное испытание дорогой.

Ретроспектива режиссера Ивана Максимова

Когда смотреть: 2 ноября в 17.30 на "Фабрике" и 6 ноября в 17.00 в "Ролане" (подборка ранних работ) и 3 ноября в 17.00 в "Ролане" и 8 ноября в 16.00 на "Фабрике"

Фото: multfest.ru

Режиссер, художник и педагог Иван Максимов делает мультфильмы парадоксальные и слегка абсурдные. В этом году этот мэтр отечественной анимации стал главным героем фестиваля, так что в Москве покажут, во-первых, его ретроспективу, а во-вторых – фильмы его учеников.

Герои Максимова – немного нелепые и очень трогательные фантастические человечки с хоботами, большими ушами и крыльями. Они попадают в грустные и смешные, но всегда очень пронзительные истории. Режиссер снимает исключительно "немые" мультики, диалоги в которых заменяет музыка.

Ретроспектива разбита на две программы: мультики, созданные до 2000 года и после. Покажут "Фру-89. Слева направо" про кошмары голодного щенка, "Либидо Бенджамина" про мечты очкарика о любви, "Бум-бум, дочь рыбака" про слоненка, который решил, что одинокий рыбак – это его мама, и другие анимационные картины.

Документальное кино про анимацию

Когда смотреть: 9 ноября в 16.00 на "Фабрике"

Кадр из "Бременских музыкантов"

Покажут на Большом фестивале мультфильмов и документальные ленты. Это будут картины про известных советских режиссеров, молодых мультипликаторов, культовую анимацию.

Например, "По дороге с бременскими" расскажет про успех мультика "Бременские музыканты" и его продолжений. Лента режиссера Сергея Капкова окунет зрителей в атмосферу 1960-х годов и познакомит их с секретами создания и озвучки анимационного фильма. О картине будут говорить с экрана сами авторы "Бременских музыкантов".

Фильм открытия

"Механика сердца" Матиаса Мальззье и Стефана Берла, Франция

Почему интересно: трогательный полнометражный мультфильм о любви и приключениях мальчика с "механическим" сердцем трогательный полнометражный мультфильм о любви и приключениях мальчика с "механическим" сердцем Когда смотреть: 30 октября, 19.30, "Космос"



Кадр из мультфильма

Полнометражный мультик о мальчике Джеке, который родился в самый холодный день на свете – и его сердце замерзло. Акушерка заменила сердце малыша часами с кукушкой, и ребенок выжил. Однако предполагалось, что мальчик не погибнет лишь в том случае, если никогда не будет трогать свое новое сердце, гневаться и влюбляться. Конечно, все будет иначе: Джеку предстоит и встретить девушку своей мечты, и сразиться с врагами, и еще много чего "недозволенного" сделать.

Куда сходить с детьми

Детские мультфильмы

С самыми маленькими зрителями (от 4 лет) можно будет сходить на программу "Сказки и буквы", в которой собраны короткие веселые истории. Для ребят от 8 лет подготовили подборки "Волки, птицы и коты" и "Прыг-скок" - тут есть романтические и приключенческие мультики, волшебные сказки и даже фантастика.

Еще покажут подборку трогательных короткометражек американской студии Pixar. Среди них будут и давно полюбившиеся зрителям "О птичках", "Человек-оркестр", "Лаксо Младший" (эти мультики студия обычно показывать перед своими полнометражными работами - "Корпорацией монстров", "Тачками", "Историей игрушек").

Фото: multfest.ru

Зарубежные мультики покажут и в программе для детей от 6 лет "Гном-великан". Тут будут в основном победители разных международных фестивалей.

Расписание сеансов можно найти здесь и здесь.

Утренник сериалов с какао и булочкой

Кадр из "Маши и "Медведя"

Зрителей от 3 лет буду ждать на первом утреннике сериалов, который устроят в Культурном центре ЗИЛ 8 ноября в 11.00. Покажут новые эпизоды популярных мультсериалов "Фиксики", "Маша и Медведь", "Белка и Стрелка", "Паровозик Тишка" , "Девочка и кот" и других.

А 9 ноября на утреннике покажут мультики для ребят постарше – от 6 лет. Это сериалы "Кто-то рядом", "Алиса знает, что делать!", премьерный проект "Приключения в холодильнике".

Какие лекции и мастер-классы посетить

Лекция Юрия Норштейна "Дети и анимация"

Когда : 8 ноября, 17.00, Центр документального кино

Норнштейн расскажет о том кино, которое рождается в детском воображении и детских рисунках. Речь не пойдет о самих фильмах для юных зрителей – скорее о "детских" приемах в кинематографе.

"Фабрика мультфильмов"

Когда : 1-4 ноября, Культурный центр ЗИЛ

Фото: multfest.ru

Молодые режиссеры и художники будут здесь вместе с юными любителями мультипликации снимать анимационные фильмы. Ребят научат рисованной, пластилиновой, предметной, компьютерной, сыпучей и другим техникам. Еще гости "Фабрики" смогут создать мультики при помощи фигурок Lego, картона и даже "замороженного" света.

Откроются мастерские сценариев, озвучки, перевода фильмов. Можно будет даже посетить цех экзотической анимации в китайском стиле. Всего цехов будет 20 штук.

Куда еще сходить

Хэллоун-вечеринка

Когда : 31 октября, 17.00, "Фабрика"

Фото: ТАСС / Шамуков Руслан

31 октября на Большом фестивале мультфильмов отметят Хэллоуин. Вечеринка пройдет на территории "Фабрики", где можно будет найти котел желаний и ящик страхов, увидеть фокусы и шоу волшебных пузырей, стать обладателями светящегося грима и инфернального маникюра.

На вечеринке устроят мастер-классы по вырезанию фигур из тыквы и предложат попробовать вкусные угощения. Вместе с посетителями по "Фабрике" будут гулять персонажи мультсериалов "Время приключений", "Бен 10", "Скуби-Ду". В кинозале покажут "Дядю Деду", "Вселенную Стивена", "Удивительный мир Гамбола".

Шекспир-Party

Когда : 1 ноября, 21.00, "Фабрика"

В этом году отмечается 450-летие Уильяма Шекспира – присоединиться к нему решил и Большой фестиваль мультфильмов. На Шекспировской вечеринке гостей ждут музыка эпохи Возрождения, танцы при свечах, имбирный эль, пироги, испеченные по старинным английским рецептам и фотосессия в картонных декорациях из шекспировских трагедий.

Покажут кукольный мультик "Укрощение строптивой", рисованный "Сон в летнюю ночь", а также короткометражку "Следующий", главным героем которой является сам великий драматург.

Организаторы советуют наряжаться в костюмы шекспировской эпохи – тогда платить за вход не придется.

Полную программу Большого фестиваля мультфильмов можно найти здесь.