Большой фестиваль мультфильмов: мама-самолет и музыкальное чудовище

Фото: ИТАР-ТАСС

С 31 октября по 11 ноября в Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов. Зрители увидят более 50 оригинальных кинопрограмм, посетить множество познавательных лекций и даже попробовать свои силы в создании собственного анимационного фильма. Развернутся события фестиваля на 15 московских площадках.

Программа фестиваля разбита на блоки, о каждом из которых расскажет сетевое издание M24.ru.

Премьеры

Здесь вы найдете большое количество российских и немного белорусских мультфильмов. Все они новые – сняты в течение года с момента окончания последнего БФМ. Премьеры также разбиты на подразделы – "Серый волк и черный ворон", "Маленький пруд и длинный мост", "Моя мама – самолет", "О зверях и людях". Сюда попали работы мастеров и начинающих аниматоров.

Мультфильм "Бессмертный". Фото: multfest.ru

Часть картин – лауреаты отечественного анимационного фестиваля в Суздале. Почетной награды удостоились мультфильмы "Бессмертный" Михаила Алдашина, "Моя мама – самолет" Юлии Ароновой, "Булочка и птичка" Инги Коржневой.

Лента "Обида" Анны Будановой признана лучшим дебютом на международном фестивале в Анси.

Выбор редакции – мультфильм "Обида"

Это девятиминутный рисованный фильм, который является своеобразной визуализацией отрицательных качеств. В 2013 году Анна Буданова выпустила историю о том, как обида маленькой девочки оживает, превращаясь в живое существо. С ним малышка начинает разговаривать, а впоследствии и дружить. И вот однажды наступает момент, когда Обида начинает контролировать жизнь своей юной хозяйки.

"Обиду" покажут 2, 4, 10 декабря в кинотеатрах "Ролан", "Звезда" и в "Актовом зале".

Мультфильм "Обида". Фото: multfest.ru

Полнометражная анимация

Это премьерные показы полных метров из США, Италии, Франции, Израиля. Зрителям представят ленты "Пиноккио" Энцо Д’Ало, "Потребление алкоголя" Кристофера Салливана, "Конгресс" Ари Фольман, "Жасмин" Алэн Угетто.

Выбор редакции - мультфильм "Потребление алкоголя"

Странный мрачный городок Маггусон затерялся в глубинке Америки. Здесь живут три обитателя, каждый из которых прячет свой скелет в шкафу. Зрители станут очевидцами пугающих и нелепых событий, одним из которых, например, станет убийство монахини. Кстати, над этой картиной режиссер Кристофер Салливан трудился 15 лет.

Анимация увидела свет в 2012 году.

Анимационный фильм "Потребление алкоголя". Фото: multfest.ru

Фильм-открытие

В этом блоке заявлена лента Марка Бореаля и Тибо Шателя "Моя мама в Америке, она видела Баффало Билла".

Нелегко приходится шестилетнему школьнику Жану, чья мама регулярно путешествует по миру. Он даже не может послать ей письмо и рассказать о своих переживаниях. Дело в том. Что мальчик не может ни читать, ни писать. Поэтому мама шлет открытки с приветами соседской девочке Мишель. А грустный Жан лишь рисует маме сердечки в знак сильной своей любви.

Картину покажут 31 октября и 10 ноября в "Художественном".

Детские программы

Российская часть состоит из трех мультфильмов, снятых в последние два-три года профессионалами и студентами киношкол. Сюда попали истории о курочке, которая мечтала летать (мультфильм "Прелестная"), о кроте, впервые увидевшем море ("Крот на море") и картина "Снежинка" для детей от 4 лет. Программа "Белоснежка и Алоцветик", состоящая из старых сказок, рассчитана на школьников. А вот раздел "Зима пришла" включает мультфильмы нашего времени.

Как отметили организаторы, один из мультфильмов этого блока нарисован при помощи различных сортов чая. Речь идет о ленте "Чинти", главным героем которой стал муравей, строивший Тадж Махал.

"Блюз денежного кролика". Фото: multfest.ru

Победители

Раздел включает зарубежные мультфильмы, которым за минувший год удалось обратить на себя внимание международной анимационной общественности. Сюда включены номинанты на премии "Оскар", "Энни", обладатели призовых мест на фестивалях в Аннеси, Оттаве, Хиросиме.

Зрителям представят подборки "Женские письма", "Рыба из лапши", "Игры подсознания", "Демоны".

Выбор редакции - мультфильм "Олень и кролик"

Шестнадцатиминутный мультфильм чеха Петера Ваца "Олень и кролик" повествует о дружбе двух зверьков, которая подвергается серьезным испытаниям. Все дело в том, что однажды любознательный Олень пытается найти формулу трехмерного измерения, забывая о своем товарище.

На фестивалях в Германии и Чехии "Олень и кролик" получил приз зрительских симпатий, а еще завоевал приз венгерских кинокритиков.

Ленту можно увидеть 4, 6 и 9 ноября в кинотеатрах "Ролан", "Факел" и "Актовый зал".

Мультфильм "Олень и кролик". Фото: multfest.ru

Имена

В рамках проекта покажут анимационные произведения художественного руководителя студии "Союзмультфильм" Михаила Алдашина ("Келе", "Пумс", "Охотник", "Рождество", "Про Ивана-Дурака") и сюрреалиста Жоржа Швицгебеля ("Голова-гора", "Сельский врач", "Метафизика ребенка").

Выборе редакции - мультфильм "Келе"

Как-то раз две девочки отправились собирать ягоды и повстречали страшное чудовище Келе. Но даже этому страшному гиганту не чуждо прекрасное – Келе любит музыку. За основу анимационной ленты, выпущенной в 1988 году, взята чукотская сказка. Кстати, в фильме использована чукотская народная музыка. Картина выпущена "Союзмультфильмом".

Мультфильм "Келе".Фото: multfest.ru

"Келе" покажут 2, 4, 5, 6 и 10 ноября в КЦ "ЗИЛ", кинотеатрах "Ролан" и "Художественный".



