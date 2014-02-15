Форма поиска по сайту

15 февраля 2014, 22:05

Культура

Российский мультфильм "Мой личный лось" отметили на Берлинале

Фото: berlinale.de

Российский анимационный фильм "Мой личный лось" режиссера Леонида Шмелькова получил специальный приз жюри программы "Generation Kplus" 64-го Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба кинофорума.

"Специальным призом жюри программы "Generation Kplus" и суммой в 2500 евро за лучший короткометражный фильм награжден Леонид Шмельков за фильм "Мой личный лось", в причудливой форме и со своеобразным чувством юмора рассказывающий о состоянии человека. Фильм сделан искусно и с душой", - говорится в сообщении.

"Мой личной лось" стал единственной картиной, представляющей российский кинематограф в этом году. Главный приз - "Хрустальный медведь" - за лучший фильм для детей достался индийской картине "Убойная трава".

Напомним,"Generation Kplus" - секция Берлинале, в которой собраны все детские киноновинки. Программа имеет собственное жюри и отдельный конкурс.

анимация Берлинский кинофестиваль

