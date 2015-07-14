Cлова, которых нам так не хватало: новояз "Южного парка"

Фото: southpark.cc.com

Американский мультсериал "Южный парк" (South Park) – феномен в анимации. Упрощенная графика, незамысловатые смешные герои, самые простые сюжеты – и оглушительный успех во всем мире. Мультфильм смотрят, пересказывают, ждут новых серий, а вопрос "Кто убил Кенни?" давно перекочевал с экрана в жизнь и превратился в крылатую фразу.

Уникальность "Южного парка" также заключается в том, что его создатели Трей Паркер и Мэтт Стоун принципиально не создают ничего нового, но умудряются быть узнаваемыми вот уже 18 сезонов подряд. Более того, недавно появилась новость, что сериал будут снимать еще как минимум пять лет.

Авторы заставляют своих округлых героев постоянно рефлексировать на актуальные вопросы современности, но при этом мультфильм намеренно лишен назидательности, осуждения политики, ругани в адрес Голливуда, крупных корпораций, засилья видеоигр и многого другого. Сериал скорее напоминает средневековую традицию пляски смерти, особенно если учитывать, что кто-то из персонажей постоянно умирает.

Каждая серия строится на нескольких опорах: сюжет, зачастую уже использованный в кино, максимально свежая новость, волнующая людей, и особый язык, полный жаргона и неологизмов, которые крайне трудно перевести на русский без потери смысла. Тем не менее многие слова "Южного парка" уже вошли в наш лексикон.

M24.ru решило проанализировать все 18 сезонов и выбрать те слова и выражения, которые так или иначе обозначают какой-либо культурный феномен.

Человекайпадоножка (Humantcentipad)

Слово из одноименной серии, первой в 15-м сезоне, вышедшей 27 апреля 2011 года. Означает предельное сращивание человека и IT-технологий, а именно продукции компании Apple. По сюжету Кайл Брофловскски (если кто не знает – это тот, что в зеленой шапке-ушанке) принимает участие в разработке нового революционного продукта Apple HumancentiPad. Не прочитав договора, он становится рабом корпорации, проводящей опыты над людьми.

Название эпизода, как и его суть, пародирует фильм голландского режиссера Тома Сикса "Человеческая многоножка". Но при этом серия в большей степени отсылает к окружающей реальности: всемирный триумф Apple и невнимательность к юридическим формам, которые каждый из нас подписывает чуть ли не ежедневно, практически никогда не вчитываясь в их содержание.

Фэйсхиллинг (Facehilling)

Фэйсхиллинг и тэйлорсвифтинг – мода на создание глупых вирусных видеороликов для последующей публикации в интернете. Слова появляются в 3-й серии 16-го сезона анимационного ситкома. Сами по себе они являются рефлексией на создание определенных интернет-мемов, то есть рефлексией на рефлексию, что по сути является традиционным приемом постмодернизма. Стремление быть актуальным и культурная система, при которой все устаревает еще до того, как успевает получить популярность, становятся основой для создания сюжета.

При этом тут же замешана политическая предвыборная кампания в США – пародия на дебаты, провоцирующие распространение мемов в Южном Парке. Фэйс Хилл и Тэйлор Свифт – популярные американские исполнительницы кантри-музыки. Феномен сегодняшней бешеной популярности Тэйлор Свифт уже как поп-исполнительницы с сюжетом не связан.

Люди с другой политической системой (#REHASH)

Люди с другой политической системой – обобщительный термин политкорректной лексики. Толерантное словосочетание из 9-го эпизода 6-го сезона, который получил название "Даешь шляпу". Сюжет строится на том, что режиссеры Стивен Спилберг и Джордж Лукас решают переснять свои фильмы, ставшие уже мировой киноклассикой.

При этом, позиционируя эту необходимость развитием цифровых технологий, режиссеры предлагают самые глупые изменения, которые только можно себе представить: заменить оружие в фильмах рациями, вместо слова "террористы" использовать слово "хиппи", а слово "нацисты" заменить на понятие "люди с другой политической системой".

С момента выхода эпизода прошло 13 лет, а мир, кажется, так и не поменялся: мы все также наблюдаем за тем, что кто-то пытается переснять мировую классику, а кто-то борется за политкорректность языка.

Иммигранты из будущего (Goodbacks)

Иммигранты из будущего – иммигранты, прибывшие из следующего тысячелетия в поисках работы, ставшие героями 7-го эпизода 8-го сезона, созданного в 2004 году. Снова пример вечной актуальности сюжета: с одной стороны – реальная проблема мировой иммиграции из бедных и перенаселенных районов в богатые, с другой – прямая отсылка к "Терминатору" (тогда никто и не знал, что в далеком 2015-м ничего ровным счетом ничего не изменится и даже "Терминатор" все так же будет идти в кинотеатрах).

Решение проблемы, которое предлагает один из персонажей Дэррил Уизерс – стать всем мужчинам геями, чтобы у них не было детей и людей в будущем вообще бы не стало. Учитывая недавние либеральные нововведения в США – все вполне возможно. Быть может, это все в целях миграционной политики…

Люди-крабы (South Park Is Gay)

Люди-крабы – существа, долгое время жившие под землей (как в "Войне миров" Стивена Спилберга), но теперь они хотят сделать всех мужчин Земли слабыми и захватить ее. Люди-крабы ведут телепередачу, в которой всеми силами утверждают моду на метросексуальность, которую они понимают как постоянное обостренное внимание к собственной внешности и снимают многочисленные сериалы о гей-культуре.

Все мальчики "Южного парка" начинают соответствовать этой моде. Все, кроме Кайла. В конце эпизода быстротечная мода сменяется на любовь ко всему латиноамериканскому, и все дружно идут играть в футбол. Мораль эпизода очевидна: есть мода на все, и на геев тоже. И она обязательно пройдет.