Гран-при Международного кинофестиваля "Крок" получила картина "Дикий"

Кадр из мультфильма "Шерлок Холмс и черные человечки". Фото: @Александр Бубнов

Гран-при Международного анимационного фестиваля "Крок" получил фильм "Дикий" американского режиссера Дэниэла Соуса. Фестиваль проходил с 1 по 9 сентября на теплоходе "Зiрка Днiпра", который следовал по маршруту Одесса-Севастополь-Киев.

Особый приз имени Александра Татарского "Пластилиновая ворона" и восемь тысяч долларов присудили фильму "Моя мама – самолет" российского режиссера Юлии Ароновой.

Специальный приз жюри "За первый профессиональный фильм" и пять тысяч долларов получил фильм "До Сантьяго" швейцарского режиссера Мауро Карраро.

Приз "За выразительность киноязыка" был отдан фильму "Лапчатоногиум" французского режиссера Жереми Клапен. Также специальный приз получил фильм "Трамвай" режиссера Михаэла Павлатова (Франция, Чехия).

Дипломы в категории "Прикладная и заказная анимация" получили анимационный ролик "Реклама музея Эрарта" Дмитрия Высоцкого, фильм "Как служил же я у пана" Михаила Тумеля и "Форма" Катажины Киек, Пшемыслава Адамского.

В категории "Фильмы для детей" приз вручили фильму "Сказки старого пианино. Бах" Елены Петкевич. Также приз и четыре тысячи долларов было отдано фильму "Морозко" Юрия Черенкова.

В категории "Фильмы продолжительностью от 10 до 50 минут": дипломы – фильмам "Шерлок Холмс и черные человечки" и "На посошок", а приз в категории - фильму "Мать и сын" Андрея Ушакова.

В категории "Фильмы продолжительностью от пяти до 10 минут" дипломы вручили картине "Обнажение" и "Чинти". Приз в категории - фильму "Граница" Дастина Риса.

В категории "Фильмы продолжительностью до пяти минут": дипломы выдали фильмам "Джи. Смерть "пролетает" Дмитрия Волошина, "Турне хора" Эдмундса Янсонса и "Другая перспектива" Криса О’Хары. Приз в категории получила картина "Я видел, как мыши кота хоронили" Дмитрия Геллера.