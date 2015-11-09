"Киноклуб на Варварке" покажет мультфильмы Александра Петрова

Кадр из мультфильма "Сон смешного человека"

12 ноября в "Киноклубе на Варварке" покажут картины "Сон смешного человека" и "Моя любовь" мультипликатора Александра Петрова.

Мультфильм "Сон смешного человека" был создан по мотивам одноименного рассказа Ф.М. Достоевского. Он выполнен в технике "живопись по стеклу". В центре сюжета – человек, который хочет покончить с собой. Но однажды он видит сон, изменивший его жизнь.

Сценарий картины "Моя любовь" основан на романе Ивана Шмелева "История любовная". Фильм рассказывает о первых любовных переживаниях молодого гимназиста.

"Мы смотрим фильмы, имеющие отношение к важнейшим вопросам человеческой жизни, созданные на максимально высоком идейном, художественном, постановочном (техническом) и творческом (в частности актерском) уровнях" – рассказал m24.ru куратор "Киноклуба на Варварке" Валерий Богачев. По его словам, такие картины помогают зрителю увидеть себя со стороны и переоценить свою жизнь, мысли и поступки.