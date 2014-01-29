Мать в течение месяца не пускала дочь-алкоголичку в свою квартиру

Мать в течение месяца не пускала дочь-алкоголичку в квартиру

Проблемой для всего подъезда стал семейный конфликт в одной из квартир на востоке Москвы. Мать в течение месяца не пускала дочь в квартиру, ссылаясь на алкоголизм дочери.

Как сообщает телеканал "Москва 24", оставшаяся без жилья москвичка тем не менее не покинула дом, а осталась жить в подъезде.

И родственники, и соседи обращались в полицию, но там помочь не смогли. Также были звонки наркологам, но не от самой Елены, а только от родственников.

Ситуация так бы и не нашла решения, если бы не удалось просто договориться на словах.