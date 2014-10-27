Доступ к сайтам продавцов алкоголя заблокируют по решению суда

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

Суд обязал интернет-провайдера ограничить доступ к сайтам, на которых осуществляется незаконная торговля алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Следствие установило, что на севере Москвы действует ряд компаний, которые предлагают через интернет приобрести зажигалку, стакан или брелок и получить "в подарок" алкогольную продукцию либо взять спиртные напитки в аренду.

Фактически подобные схемы работали с целью прикрыть незаконную продажу алкоголя, в том числе несовершеннолетним и в ночное время.

Отметим, законодательство ограничивает доступ к ресурсам, на которых размещается информация о торговле спиртными напитками.

Прокурор округа потребовал у интернет-провайдера "Нэт Бай Нэт Холдинг" органичить доступ к этим сайтам. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Ранее M24.ru сообщало, что каждый четвертый магазин в сети нарушает законодательство. Такие данные приводит интернет-движение "БезМошенничествРФ". В результате мониторинга интернет-магазинов активисты обнаружили более 10 тысяч нарушителей.

По данным исследования, четверть проанализированных сайтов занимается продажей алкоголя и столько же торгуют электроникой, одеждой и парфюмерией.