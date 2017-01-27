Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Алкоголь в России защитят от подделки радиометками. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал глава пресс-службы производящей RFID-метки компании "Микрон" Алексей Дианов.

Как пишут "Известия", радиочастотные метки (RFID) обеспечат акцизные марки дополнительной защитой. Соответствующий доклад в правительство направило Минкомсвязи. По мнению авторов инициативы, это позволит оптимизировать логистические процессы в торговле, а также будет препятствовать копированию и подделке акцизных марок.

"Это достаточно распространенная по всему миру практика. В качестве примера можно привести Китай, где многие компании сами делают метки и закрывают пробки своего дорогого алкоголя, чтобы нельзя было его подделать и чтобы покупатели могли убедиться в том, что продукт настоящий. Сегодня практически у всех есть смартфоны с установленным NFC-блоком, позволяющим считывать RFID-метки: достаточно просто поднести бутылку к телефону и на экране сразу появятся данные о товаре (что за производитель, где и когда продукт был произведен и так далее)", – пояснил эксперт.

"Этикетку можно перепечатать и наклеить на некачественную водку, с RFID-меткой такого не произойдет, поскольку вся информация кодируется и после занесения изменить ее невозможно. Такое техническое решение дает абсолютную защиту от подделки и гарантию того, что будет учтена каждая бутылка – такие метки могут считывать данные на расстоянии нескольких метров, что очень сильно облегчает логистику, экономя время и средства", – отметил глава пресс-службы компании "Микрон".