26 марта 2013, 18:35

Общество

Россияне высказались за повышение возраста покупки алкоголя с 21 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Три четверти россиян высказались за повышение минимального возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, к идее повышения возрастного ценза положительно относятся 76 процентов респондентов.

С инициативой повышения максимального возраста ранее выступили общественные организации. В настоящее время они собирают подписи в поддержку законопроекта на специальном сайте.

Всероссийский опрос показал, что наибольшую поддержку инициатива получила среди людей предпенсионного и пенсионного возрастов, жителей средних городов, респондентов со средним и низким достатком, а также женщин.

При этом скептически идею воспринял каждый пятый опрошенный – 21 процент.

