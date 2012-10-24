Почти 40% россиян считают себя трезвенниками – Росстат

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти 40% россиян уверяют, что являются абсолютными трезвенниками. Курение по-прежнему остается основной вредной привычкой.

"31% опрошенных курит. Еще 7% курили раньше, но бросили. Курят много: более полпачки в день – 60%, более пачки – каждый десятый", – цитирует "Интерфакс" заместителя руководителя Росстата Константин Лайкама.

Он сказал, что 38% респондентов заявили, что вообще не употребляют спиртные напитки. "Столь высокий процент трезвенников может, конечно, удивить, но нам известно, что на подобные вопросы многие респонденты отвечают, несколько приукрашивая действительность", – подчеркнул Лайкам.

Росстат выявил и отрицательную тенденцию. "Например, мы выяснили, что более одного процента девушек в возрасте 16-19 лет употребляют пиво практически каждый день. Это в три раза выше, чем в других возрастных категориях, и ненамного отличается от аналогичного показателя у юношей того же возраста", – сказал Лайкам.

Чаще всего россияне пьют пиво, реже – водку и еще реже – вино.