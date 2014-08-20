В Подмосковье изъяли более 1 тысячи бутылок нелегального алкоголя

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Около 1 тысячи бутылок нелицензированного алкоголя на сумму более 300 тысяч рублей изъяли полицейские в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В ходе профилактического рейда полицейские обнаружили два магазина, торговавших спиртным без соответствующих лицензий. В отношении их руководителей составлены протоколы об административных правонарушениях по статье "нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Правонарушителям грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей и конфискация алкоголя, продававшегося незаконно.

Напомним, что, как сообщал M24.ru, ранее правоохранительные органы также пресекли круглосуточную торговлю алкоголем в столице. Ее осуществляли в продуктовом магазине на улице Кубинка в ЗАО.

Кроме того, на одном из подмосковных рынков в начале августа была изъята партия контрабандного алкоголя на сумму в 8 миллионов рублей.