Самое дешевое вино будет стоить 120 рублей

Фото: ТАСС/ Павлишак Алексей

Российские виноделы предложили ввести минимальные цены на свою продукцию. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании. Минимальную отпускную цену на шампанское объемом 0,75 литра предлагается установить на уровне 115 рублей, а на литр вина – 120 рублей.

Глава центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что цены на качественное вино не изменятся, а фальсификат подорожает.

"Имеется в виду литра вина в тетропаке, бутылка вина будет стоить в магазине где-то 115 рублей. Бутылка игристого – 135 рублей. Это вполне адекватные цены на вполне нормальную продукцию. Это делается для того, чтобы защитить потребителя от огромного объема фальсификата. Достаточно вспомнить предновогодние продажи игристого вина за 75 рублей. Там нет никакого винограда. Это ворованный спирт, ароматизаторы и красители. И второе – чтобы поддержать легальный бизнес и выбить фундамент из-под ног фальсификаторов. Виноделы бьются за эту меру пять лет", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Добавим, на бутылках с российскими винами и коньяками появятся федеральные спецмарки, которые будут указывать на то, что напиток произведен в России из местного сырья. Соответствующее постановление правительства подготовлено Росалкогольрегулированием и вынесено на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru.

Отметим, что из-за девальвации рубля и уменьшения зарплат поставки в Россию импортного крепкого алкоголя сокращаются. Многие россияне предпочитают более дешевые аналоги – напитки со вкусом виски и рома. Если сравнить июнь этого года с июнем прошлого, розничные цены на импортный крепкий алкоголь выросли на 20-25 процентов.