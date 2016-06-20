Акцизы на алкоголь не повысят до 2017 года

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Госдума не планирует повышать размер акцизов на алкоголь до конца этого года. Об этом заявил зампред думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Звагельский, сообщает Агентство "Москва".

Чиновник не исключил возможное повышение акцизов в следующем году из-за инфляции на пять процентов. Несмотря на это, Звагельский отметил, что их размер может быть заморожен и до 2018 года.

Кроме того, депутат добавил, что на обсуждении находится и вопрос снижения акцизов. Правда, в первую очередь он будет касаться только крепкого алкоголя.

Ранее "Ведомости" сообщили, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) некоторые производители пива обсуждали с вице-премьером Александром Хлопониным возможность заморозки акцизов на пиво. Представители пивоваренной отрасли предложили оставить акцизы на прежнем уровне – 20 рублей за литр пива с содержанием спирта до 8,6 процента – до конца 2018 года.

Тем временем, акциз на водку остается неизменным с 2014 года – 500 рублей за литр безводного спирта. Производители алкоголя выступают за снижение ставки акцизов, поскольку считают это поможет вытеснить с рынка нелегальную продукцию.