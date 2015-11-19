Полиция задержала колонну грузовиков с поддельным алкоголем

Фото: ТАСС/Леонид Свердлов

10 грузовых автомашин с контрафактным алкоголем задержали дорожные инспекторы на 22 километре Калужского шоссе, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В общей сложности изъято более 200 тысяч бутылок, объемом 0,5 и 0,7 литра. По предварительным данным, алкоголь планировали распространять не только на территории столичного региона, но и в соседних областях.

У водителей автотранспорта не оказалось сопроводительных документов на перевозимый груз. Это вызвало подозрение у сотрудников ГИБДД, и они вызвали на место следственно-оперативную группу.

Когда специалисты вскрыли товар, то обнаружили вино-водочную продукцию с признаками контрафакта и фальсификата.

Все 10 водителей вместе с транспортными средствами задержаны. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее m24.ru сообщало, что в Чеховском районе полицейские ликвидировали подпольный цех по производству поддельного алкоголя. На нелегальной фабрике были обнаружены 2 тонны спиртосодержащей жидкости, более 5,5 тысячи бутылок готовой продукции емкостью и около 1 тысячи поддельных акцизных марок. Всего контрафакта было изъято на сумму 1 миллион рублей.

Поддельное спиртное в круглосуточном режиме изготавливали шесть уроженцев Средней Азии, которые находились на территории России легально.

Еще один подпольный цех оперативники обнаружили в ангаре на автостоянке. Суррогат готовили путем кустарного смешивания спирта с водой, после чего разливали в бутылки с этикетками водки и поддельными акцизными марками. Из незаконного оборота изъяли более 5 тысяч бутылок фальсифицированной водки и 540 канистр со спиртом.