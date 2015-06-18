В России запретили продавать порошкообразный алкоголь

Фото: local10.com

Роспотребнадзор запретил продажу порошкообразного алкоголя на территории страны. В ведомстве заявили, что эта продукция потенциально опасна для здоровья человека.

"При выявлении в реализации "порошкообразного алкоголя" Роспотребнадзором будут приняты меры в установленном законом порядке", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в некоторых штатах США недавно разрешили продавать спиртсодержащий порошок Palcohol, который используется для получения алкогольных коктейлей. Также появилась информация о планах американских бизнесменов по реализации этого порошка на территории России.

"Дозировка и способ употребления гранул порошкообразного алкоголя могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, например возможно употребление его в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое", – сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом, отмечают в ведомстве, "порошкообразный алкоголь" может воздействовать на слизистые оболочки носовой и ротовой полости. В результате содержащийся этиловый спирт всасывается слизистыми оболочками и поступает в кровь, что может приводить к сильному алкогольному опьянению, ожогу слизистых и интоксикации.

Из-за того что технический регламент Таможенного союза не содержит упоминаний такого рода продукции и требований к ней, невозможно оценить ее соответствие нормативам. "Продукция Palcohol не имеет разрешения для реализации на территории стран Евросоюза и РФ", – добавили в Роспотребнадзоре.