17 июля 2015, 13:32

Общество

Пьяная белка устроила дебош в английском клубе

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Выпившая пива белка устроила настоящий дебош в английском клубе. Ущерб от разгрома составил 300 фунтов стерлингов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Происшествие приключилось в городе Ившем. Там белка проникла на территорию частного железнодорожного клуба "Ханиборн". Вероятно, зверек искал воду и пищу и умудрился открыть кран с пивом.

Напившись, пьяный грызун начал хуже ориентироваться в пространстве, разбрасывать предметы, в том числе бумажные купюры, повредив некоторые из них. Ущерб составил 300 фунтов стерлингов.

Белку-дебошира нашел секретарь клуба Сэм Боултер. Он закрыл кран с пивом, поймал грызуна и выпустил животное на свободу. Дальнейшая судьба дебошира неизвестна.

алкоголь Англия белка дебошир сми

