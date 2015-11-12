Столичные полицейские изъяли тысячи бутылок поддельной водки

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Оперативники изъяли из незаконного оборота более 5 тысяч бутылок фальсифицированной водки и 540 канистр со спиртом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Подпольный цех по производству контрафактного алкоголя располагался в ангаре на автостоянке. Производством суррогатного алкоголя занимались шесть граждан из Средней Азии. Суррогат готовили путем кустарного смешивания спирта с водой, после чего разливали в бутылки с этикетками водки и поддельными акцизными марками.

Сбывали поддельную продукцию в Москве и Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Летом столичные полицейские обнаружили целый завод по производству контрафактного спиртного. В ходе обысков был найден целый склад бутылок, этикетки и пробки различных фирм-производителей, поддельные акцизные марки, а также бочки со спиртом. Всего было изъято 45 тысяч бутылок поддельного алкоголя и 10 тонн спирта.

Правоохранители задержали 11 уроженцев Средней Азии, которые изготавливали поддельную водку. По данному факту возбуждено уголовное дело.